Во Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви проведут молодежный крестный ход ко дню Всех святых земли Волынской.
Фото: io.ua
Молодежь пройдет более 7 км от Святогорского Успенского Зимненского женского монастыря до Собора Успения Пресвятой Богородицы (Мстиславов храм) во Владимире-Волынском, сообщает пресс-служба епархии.
Крестный ход, приуроченный к празднику Всех святых земли Волынской, состоится 9-10 мая.
9 мая паломники совершат вечернее богослужение в Зимненском монастыре и смогут пообщаться с игуменией обители.
10 мая состоится пеший крестный ход из села Зимнее в город Владимир-Волынский.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время