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Во Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви проведут молодежный крестный ход ко дню Всех святых земли Волынской.

Фото: io.ua

Молодежь пройдет более 7 км от Святогорского Успенского Зимненского женского монастыря до Собора Успения Пресвятой Богородицы (Мстиславов храм) во Владимире-Волынском, сообщает пресс-служба епархии.

Крестный ход, приуроченный к празднику Всех святых земли Волынской, состоится 9-10 мая.

9 мая паломники совершат вечернее богослужение в Зимненском монастыре и смогут пообщаться с игуменией обители.

10 мая состоится пеший крестный ход из села Зимнее в город Владимир-Волынский.
ForUm

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