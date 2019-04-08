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В Страсбурге 8-12 апреля проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Среди главных вопросов повестки дня сессии делегаты планируют срочно рассмотреть бюджетный кризис в Совете Европы за неуплату Россией финансовых взносов, сообщает Укринформ.

На весенней сессии ПАСЕ планируются обращения к депутатам — премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, а также премьер-министра Армении Никогда Пашиняна.

С годовым отчетом о своей деятельности перед делегатами выступит комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

На вопросы депутатов также будет отвечать генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

Среди дебатов запланированы обсуждения и голосования по резолюции о роли политических лидеров в противодействии языка ненависти; укрепление сотрудничества с ООН в реализации целей устойчивого развития; борьбу с сексизмом и сексуальными домогательствами в парламентах; влияния социальных медиа на права человека; баланс между правами родителей, доноров и детей в процессе анонимного сдачи спермы и яйцеклеток.

Ассамблея также обсудит новые угрозы в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег и примет позицию относительно создания нового механизма ЕС по поддержке демократии, верховенства права и основополагающих свобод.

Весенняя сессия ПАСЕ пройдет без участия российской делегации.

В конце мая Комитет министров Совета Европы рассмотрит вопрос о возможном лишении России репрезентативных прав в организации за неуплату в течение двух лет членских взносов.

 
ForUm

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