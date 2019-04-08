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В день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 7 апреля, по благословению митрополита Агафангела, сотрудники социального отдела Одесской епархии посетили заключенных Черноморской исправительной колонии №74.

Фото: Одесская епархия УПЦ

По случаю праздника в тюремном храме в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы была совершена Божественная Литургия, заключенные причастились Святых Христовых Таин, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

Также специально к богослужению в колонию была доставлена точная копия образа Пречистой Божией Матери «Отрада и Утешение» находящегося в Ватопедском монастыре Святой Горы Афон.

По окончании Божественной Литургии перед образом Пречистой было отслужено хвалебное молебное пение.
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