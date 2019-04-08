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Что делал 4 ноября 2018 года вблизи дома беглого олигарха Игоря Коломойского кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский с людьми, участвующими в его избирательной кампании? Об этом для enigma пишет Гунар Гайдамацкий.

«Фарс, в который превратились выборы в воюющей стране, уже всех достал. Лично для меня, человека, хобби которого туризм, не прельщает видеть ехидные ухмылки на лицах иностранцев в последнее время. Потому все по порядку», - пишет автор материала.

По словам блогера, «после первого тура в лидера президентских рейтингов Владимира Зеленского действующим главой государства Петром Порошенко был запущен пробный шар в виде «марионетки Коломойского», который точно лег в лузу».

«Шоумен и стоящие за ним великие мира сего буквально слетели с катушек – телешоу в Украине стало реальностью, начали всплывать интересные детали о гибридном прошлом окружения шоумена, народ стал требовать публичности «комика в мешке» и дебатов», - отмечает Гайдамацкий.

По словам автора, понять стратегию команды Владимира Зеленского до сих пор не может никто.

«Когда Зеленский начинает говорить или делать анализ-шоу, начинается понимание полного непонимания происходящего не только в самой Украине, но и заграницей. Кто его команда, как он будет возвращать оккупированные территории, какой будет внешняя политика и т.д. Внятного ответа о наличии-отсутствии его связей с Коломойским мы так и не получили. Зе как-то неубедительно рассказал о независимости от Коломойского и отсутствие интереса «молодой команды» к судьбе «Приватбанка». И тут же был взят на «горячем» нардепом Арьевым, выложившим данные об автомобиле, на котором перемещается шоумен. Получилось очень интересно в отношении и Привата, и Коломойского: «АА2531ТА, MERCEDES-BENZ S 600 2003 года выпуска, № кузова: WDВ2201761А366372 З 28.10.2017, собственник: МИНДИЧ ТИМУР МИХАЙЛОВИЧ, куратор медиа-бизнеса в группе Приват. С 23.03.2017 до 27.10.2017 года собственник: КОЛОМОЙСКИЙ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ», - написал Арьев в Фейсбуке», - продолжает Гайдамацкий.

Автор материала напоминает о том, что олигарх Игорь Коломойский «бежал от американского правосудия в Израиль».

«Немного погуглив, я выяснил, что экс-собственник Приватбанка обосновался в Герцлии, по адресу Галей Челет, дом 48 (Galei Tchelet 48). В конце октября прошлого года мне удалось убедить своего работодателя все-таки предоставить мне недельку отпуска и махнуть погреть косточки в Израиль. Поскольку был там не первый раз и отлично ориентировался в святых местах, решил проложить себе маршрут к обители беглого владельца «1+1». Интересно ведь, как живут в изгнании сильные мира сего», - пишет блогер.

«Прибываю по указанному адресу в Герцлию и… первое впечатление, что меня настиг солнечный удар. Перед глазами – весь актерский состав «Слуги народа», они же фронтмены «Квартал 95». Поскольку подписан на ребят в ФБ - решил проверить. Точно, они с гастролями по Израилю», - добавляет Гайдамацкий.

«А теперь внимание вопрос. Что делал 4 ноября 2018 года вблизи дома беглого олигарха Игоря Коломойского кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский с людьми, участвующими в его избирательной кампании? Это был частный или деловой визит к человеку, с которым у Зеленского по его же заявлениям нет близких отношений?»  - задает вопрос блогер, прилагая имеющиеся в его распоряжении фотоматериалы.
ForUm

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