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Александрийский Патриарх испытывает беспокойство по поводу церковной ситуации в Украине.

Фото: УПЦ

Об этом Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II сказал 28 марта во время посещения украинской дипломатической миссии в Каире, где он наградил за труды Посла Украины в Республике Египет господина Геннадия Латия, который завершил свою дипломатическую каденцию в Египте, высокой наградой Александрийского Патриархата — орденом святого Марка (Льва Александрийского), сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В частности, на вопрос об автокефалии Украинской Церкви, который прозвучал во время визита со стороны работников миссии, Александрийский Патриарх ответил, что он «внимательно наблюдает» за ситуацией в Украине, «молится и испытывает беспокойство относительно того, насколько это было взвешенным (продуманным) с учетом интересов [всей] Православной Церкви».

Вместе с тем, Предстоятель Александрийской Церкви отметил тесные связи и хорошие отношения, которые исторически сложились между Александрийским Патриархатом и украинским народом.

Его Блаженство с чрезвычайной теплотой поделился воспоминаниями о годах жизни, проведенных в Украине, в частности в Одессе, где он в прошлом, в качестве экзарха Александрийской патриаршей кафедры, нес свое служение на протяжении 10 лет.
ForUm

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