Окружной административный суд Киева постановил признать противоправными действия председателя Верховной Рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта об обязательном переименовании Украинской Православной Церкви.

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Об этом сообщил народный депутат, глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский в фейсбуке.

«Вчера Окружной административный суд города Киева постановил признать действия главы Верховной Рады Украины Парубия Андрея Владимировича противоправными, удовлетворив иск народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова. Речь идет о принятии Верховной Радой законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозные организации», - написал нардеп на своей странице в соцсети в субботу.

Новинский отметил, что это "знаковое событие" в новейшей истории Украины.

«Впервые суд встал на сторону общественности и признал противоправными действия власти, пытавшейся воевать с канонической Украинской Православной Церковью", - написал он.

Как отмечает нардеп, УПЦ «насильственно попытались переименовать» в Русскую Церковь в Украине, не учитывая ни конституционные нормы, ни мнение прихожан, ни позиции самой Церкви.

«Теперь вопрос о насильственном переименовании Украинской Православной церкви в угоду Петру Порошенко и его окружению снят с повестки. Хочется верить, что окончательно», - высказался депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".