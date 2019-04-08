В ночь на 7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в селе Королевка Емильчинского района Житомирской области неизвестные разбили окно и проникли в алтарь Свято-Никольского храма Украинской Православной Церкви.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Когда прибыл я, то застал огромный беспорядок в алтаре: на полу - стекло от разбитого окна, в которое залезли грабители, все попереворачивали – на клиросе порасбрасывали книги, ящики открыты – какие-то деньги таки нашли и забрали, украли вино для Евхаристии, два копия, апостол», – рассказал клирик Овручской епархии УПЦ, иерей Александр Гаращук.

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые провели следственные действия и приняли заявление от настоятеля.

«В этот день пришло людей даже больше, чем обычно. Им пришлось часа полтора-два ждать, пока полиция все оформит и мы поубираем. Но, несмотря на все это, мы отслужили Литургию и благодарственный молебен...» – сообщил настоятель, отметив, что верующие были крайне расстроены тем святотатством, которое неизвестные вандалы совершили с их храмом в этот великий для всего православного мира праздник.