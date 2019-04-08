Польша хочет получить от Германии 900 млрд долларов репараций. Об этом заявил депутат польского Сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак в интервью изданию WPolityce, передает 112 Украина.

«Это позорно, что такой очевидный вопрос как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики Германией игнорировалось в течение последних 30 лет. Тем более удивляет позиция немецких политиков, которые учат поляков верховенству права», - отметил Шевчак.

По его словам, польское правительство не должно отступать в вопросе немецких репараций.

Ранее глава парламентского комитета по репарациям, депутат от польской партии «Право и Справедливость» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша имеет право потребовать компенсацию от Германии в размере 850 млрд долларов за уничтоженное имущество и убитых людей во время Второй мировой войны.

Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.