также в разделеМир
Беларусь открыла Чернобыльскую зону отчуждения для туристов 16
Гуайдо призвал к финальному этапу протестов в Венесуэле 133
США выводят войска из Ливии 41
В Бразилии паром врезался в мост и разрушил его 30
Лунный зонд сфотографировал обратную сторону Луны 47
В G7 требуют от России выполнять условия ракетного договора 35
Мэй: Brexit может не состояться 47
Израиль намерен аннексировать поселения на Западном берегу 65
ООН намерена провести конференцию в Ливии 33
В Париже возобновились акции протеста, десятки задержанных 24
В Афганистане произошли взрывы: есть жертвы 29
Гуайдо призвал венесуэльцев к протестам в Каракасе 46
Нацармия Ливии захватила аэропорт в Триполи 73
Британцам начали выдавать паспорта без слов Европейский Союз на обложке 37
Ученые подсчитали, сколько пластика ежегодно попадает в океан 21
Мэй просит ЕС отложить Brexit до 30 июня 56
Мэра Риги отстранили из-за коррупционного скандала 25
Семья жертвы рейса MH17 подала иск против «Сбербанка» и ВТБ 56

Польша хочет получить от Германии 900 млрд долларов репараций. Об этом заявил депутат польского Сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак в интервью изданию WPolityce, передает 112 Украина.

«Это позорно, что такой очевидный вопрос как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики Германией игнорировалось в течение последних 30 лет. Тем более удивляет позиция немецких политиков, которые учат поляков верховенству права», - отметил Шевчак.

По его словам, польское правительство не должно отступать в вопросе немецких репараций.

Ранее глава парламентского комитета по репарациям, депутат от польской партии «Право и Справедливость» Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша имеет право потребовать компенсацию от Германии в размере 850 млрд долларов за уничтоженное имущество и убитых людей во время Второй мировой войны.

Германия отклонила требование Польши относительно новых переговоров о выплате дополнительных репараций за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны, отметив, что эта проблема уже была урегулирована в 1953 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги