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В бразильском штате Пара паром врезался в одну из конструкций моста и разрушил его. Об этом сообщает BBC. «Паром врезался в мост в северном штате Бразилии Пара, 200 метров дорожного полотна упали в реку Мою», - говорится в сообщении.

Свидетели отметили, что в воду упали два автомобиля. Пока неизвестно, сколько людей с парома оказались в реке. Пять членов экипажа парома выжили. Губернатор штата Пара Хельдер Барбальо подписал указ о введении чрезвычайного положения после аварии.
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