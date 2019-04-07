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Глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев объяснил мотив своего заявления об увольнении с должности. «Я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня, повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины», - написал Гордеев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сам обратился к президенту Украины Петру Порошенко с инициативой о своем увольнении. По словам Гордеева, он сделал это, потому что не хочет, чтобы «сфабрикованный» против него негатив отразился на втором туре президентских выборов.

«У меня нет ни оснований, ни желания прятаться по должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя», - отметил он.

Напомним, вчера глава Херсонской ОГА написал заявление об уходе.
ForUm

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