Народный депутат Александр Спиваковский сообщил, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с делом убийства активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении на имя президента Украины. Об этом сообщает Спиваковский в Facebook.

«Прошу уволить меня с должности председателя Херсонской областной государственной администрации по собственному желанию», - говорится в заявлении Гордеева.

В то же время Спиваковский сообщил, что следующим шагом для Гордеева может стать проверка на полиграфе.

«Следующий шаг это полиграф. Окончательное решение за Президентом Украины», - написал Спиваковский.

Напомним, на председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, снова надели электронное устройство слежения (браслет).