Клирики Киевской епархии Украинской Православной Церкви - заместитель главы Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи священник Иоанн Ружицкий и сотрудник отдела внешних церковных связей священник Сергей Шульгач - приняли участие в XIII Всемирном конгрессе семей «Ветер перемен: Европа и глобальный про-семейный движение», прошедший в итальянском городе Верона 29-31 марта.

Фото: УПЦ

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ, в этом году мероприятие приобрело формы Всемирного конгресса, в котором приняли участие Вице-премьер-министр Италии Сальвини, Министр по делам семьи Венгрии Каталин Новак, основатель Всемирного конгресса семей Алан Карлсон (США), Президент Всемирного конгресса семей Брайан Браун ( США), другие топ-лидеры из многих стран, большое количество лидеров про-семейных организаций со всего мира, а также высокопоставленные представители крупнейших мировых религий.

Во время работы сессии «Рост и демографический кризис» выступил заместитель главы Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи иерей Иоанн Ружицкий. В своем слове священник подчеркнул, что демографический кризис имеет прямую зависимость от девальвации семейных ценностей.

В частности отец Иоанн отметил: «К сожалению, современный мир все дальше отходит от христианских принципов развития человека, традиционной роли мужчины и женщины, папы и мамы. Следствием ухода общества от христианских принципов развития человека и традиционной семьи является падение института семьи - развод. Согласно исследований, треть из них происходит из-за конфликтов в семье. Из-за развода ежегодно огромное количество детей остаются без родителей, что влечет за собой будущие проблемы развития личности ребенка, стрессы, болезни, как следствие - падение рождаемости и рост смертности. Это страшно, потому что мы теряем человека. Нам нужно осознанно и с полной ответственностью подойти к этой проблеме современного общества ».

В завершение своего выступления заместитель главы Миссии УПЦ подчеркнул следующее: «В сложившейся ситуации наша ответственность очень велика. Необходимо вдохновлять молодежь, ориентировать ее на библейские идеалы брака и семьи. Надо это делать всеми доступными средствами - через проповедь в храмах, через выступления в средствах массовой информации, через произведения искусства, через школьные программы и систему образования в целом. Для всех нас настало время единым фронтом встать на защиту семьи».

Конгресс завершился 31 марта маршем за семью, в котором приняли участие более 20 000 человек, сторонников традиционных семейных ценностей.

Всемирный конгресс семей (WCF) - это крупное международное общественное событие, которое объединяет сторонников традиционной семьи, традиционных нравственных ценностей и права на жизнь, общественные и другие негосударственные организации более чем из 85 стран мира.