Предстоятель Украинской Православной Церкви, Митрополит Онуфрий 5 апреля возглавил чин наречения новоизбранных архиереев в Аннозачатиевском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Фото: УПЦ
Согласно решению Священного Синода УПЦ от 3 апреля, епископом Угольским, викарием Хустской епархии нарекли клирика Хустской епархии архимандрита Симеона (Голубку); епископом Волновахским, викарием Донецкой епархии нарекли клирика Донецкой епархии архимандрита Амвросия (Скобиолу); епископом Згуровским, викарием Бориспольской епархии нарекли клирика Киевской епархии, проректора Киевской духовной академии и семинарии по воспитательной работе архимандрита Амвросия (Вайнагия). Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
По уставной традиции архимандрит Симеон (Голубка), архимандрит Амвросий (Скобиола) и архимандрит Амвросий (Вайнагий) обратились к архипастырям со Словом при наречении.
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