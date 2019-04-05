3 апреля Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил к лику местночтимых святых Киевской епархии с внесением в Собор святых Киевской духовной академии ректоров КДА конца XIX – начала ХХ веков святителя Василия (Богдашевского) и святителя Сильвестра (Малеванского), а также профессора КДА священномученика Александра Глаголева.

Фото: УПЦ

В связи с этим пресс-служба КДАиС опубликовала жития новопрославленных святых:

– святителя Василия (Богдашевского), архиепископа Каневского, исповедника (+1933);

– святителя Сильвестра (Малеванского), епископа Каневского (+1908);

– священномученика Александра Глаголева пресвитера (+1937).