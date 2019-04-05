Спорт хоть и полезное занятие, но одновременно с тем и очень травмоопасное. Несмотря на то, что травм в большинстве случаев можно избежать, люди часто пренебрегают элементарными правилами безопасности и техникой выполнения упражнений.

Потому нужно не гнаться за результатами, а медленно и плавно развиваться. Это гораздо быстрее чем за полгода выжать сотку, после три месяца отлеживаться в больнице.

Как правильно заниматься спортом

Итак, правила безопасности и техника выполнения упражнений:

Перед тренировкой обязательно нужно разогреться и подготовить суставы в физической работе. А после тренировки нужно обязательно сделать растяжку, чтобы мышцы лучше восстанавливались. Эти правила знают абсолютно все, и большинство ими пренебрегает. Но мало того разминку нужно делать правильно и тщательно, около 10-15 минут, разминая все тело, пока не выйдет первый пот. А в конце также 10-15 минут уделить на растяжку.

Если занятия проходят в тренажерном зале, то лучше попросить тренера показать и проследить за техникой выполнения упражнений. Ведь в начале, на легких весах это может и не заметно, но со временем переходя в большим и большим весам риск получить травму растет. Потому правильную технику лучше всего ставить с самого начала. Если нет возможности попросить помочь тренера, то можно поискать видео выполнения, где подробно разбирают данное упражнение.

Использовать атлетический пояс, бинты и прочее обмундирование стоит, но лишь на предельных весах и только тяжелоатлетам. Это ошибка на минимальных весах одевать пояс, ведь он снимает нагрузку с мышц стабилизаторов, но их ведь тоже нужно тренировать. И в результате однажды сделав то же упражнение без пояса — можно получить травму.

Делать упражнение с инерцией - это грубая ошибка. Мало того, что нагрузка с мышц снижается, и по сути упражнение стает не эффективным, так еще и нагрузка на суставы идет больше чем обычно, и рано или поздно это плохо кончиться. Инерцию стоит подключать на последних повторениях, когда уж очень хочется закончить подход, а сил уже нет. В других случаях лучше выполнять упражнения медленно и плавно, это гораздо полезнее и эффективнее.

Резкое повышение веса также является ошибкой. Нужно постепенно повышать вес в упражнении, а не прыгать с пустого грифа на 100кг, даже если человек жмет 200. Какая бы качественная разминка ни была, и как бы разогрет человек не был бы, лучше постепенно повышать веса.

Это основные правила для безопасных занятий.

Дополнительная информация для спортсменов

Немало важно также то, что человек ест и пьет. Так как даже придерживаясь всех правил, все равно можно травмироваться. Нужно следить за достаточным количеством витамин в организме, регулярно употреблять клетчатку и омега три (как в виде добавок, так и просто в пище), и зимой, когда происходит авитаминоз, пропивать витамины, или кушать побольше фруктов и овощей. Также при слабых суставах полезно употреблять желатин, в нем содержится белок, которым укрепляет суставы.







Если вы занимаетесь спортом на улице, то не забывайте одеваться по погоде. На весеннее время отлично подойдут такие куртки https://www.sportmaster.ua/ru/catalog/cholovchiy_odyag79-kurtki132/?filter-234=841">https://www.sportmaster.ua/ru/catalog/cholovchiy_odyag79-kurtki132/?filter-234=841.

Выполнение всех этих правил значительно понизит риск получения травмы не только сейчас, но и в будущем.