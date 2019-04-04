На пленарном заседании сессии 4 апреля депутаты Львовского горсовета приняли постановление «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство подвесной обзорной канатной дороги для использования рекреационных возможностей парка «Высокий Замок».

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Подвесная обзорная канатная дорога будет выполнять аттракционную функцию, а также создание условий инклюзивности для всех категорий посетителей, в том числе маломобильных групп населения, к смотровым площадкам и памятникам археологии и архитектуры на территории парка «Высокий Замок».

Проект предусматривает строительство комплекса канатной дороги, пешеходного моста памяти Героев Небесной Сотни через ул. М. Кривоноса, мероприятий по благоустройству парков «Высокий Замок» и «На Валах» в пределах территории реализации проекта.

Предполагается, что протяженность дороги составит 524 м, 6 опор и 3 станции, общее количество кабин 17 штук, пассажировместимость каждой – 8 человек.

Ориентировочная общая стоимость проектирования и строительства комплекса канатной дороги составляет 330,54 млн грн.