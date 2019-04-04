В городской больнице ветеринарной медицины состоялась презентация работы единственного в Киеве Реестра домашних животных, реализованного в рамках инициативы Kyiv Smart City.

Как сообщает пресс-служба КГГА, это единственный столичный сервис для регистрации кошек и собак. Благодаря реестру и функции распознавания QR-кода на жетоне, который сохраняет всю важную информацию о них, домашние любимцы киевлян всегда будут в безопасности.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров показал, как действует сервис на примере собственных домашних любимцев. Сначала две кошки - Муха и Инди - были зарегистрированы на сайте https://pets.kyivcity.gov.ua. После этого состоялась обязательная верификация животных в муниципальной ветлечебнице. Теперь владелец кошек имеет возможность выполнения следующих функций:

считывания QR-кода на жетоне. Если животное с жетоном увидит человек, он сможет сразу связаться с его владельцем. Для этого необходимо считать с помощью смартфона код, который автоматически осуществляет переход на сайт, где показано имя, телефон и e-mail владельца животного.

функции найденного животного или жетона. Если человек находит животное без жетона или с поврежденным жетоном, он может воспользоваться функцией «Нашел животное» на сайте Реестра. Надо только нажать кнопку «Нашел животное», заполнить основную информацию о нем или жетоне и отправить ее регистратору.

функции потерянного животного. Если владелец потерял своего любимца, в своем личном кабинете он должен нажать кнопку «Розыск». Таким образом, информация попадет к регистратору, который начнет поиск по базе животных и разместит сообщение на коммуникационных платформах.

«Реестр помогает тому, кто найдет кота или собаку с жетоном, быстро идентифицировать животное и напрямую связаться с его владельцем. Потратив всего полчаса на простую регистрацию, мы заботимся о безопасности наших любимцев», - рассказал Назаров.

В будущем возможности реестра расширятся. Разработчики работают над функцией поиска владельцев для бездомных животных. Под опекой муниципальной ветклиники находится немало таких животных, а регистрация увеличит шансы на поиск владельцев для них. Зарубежный опыт свидетельствует о значительном уменьшении бездомных животных именно после запуска аналогичных сервисов.

На данный момент в системе насчитывается более 700 животных и их количество постоянно растет. Базу каждый день пополняют старыми регистрациями, которые были проведены на бумаге с 2017 года.