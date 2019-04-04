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У «Газпрома» в 2019 году падает экспорт в дальнее зарубежье. Поставки газа снизились в 1-м квартале на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2018 года. При этом в марте объемы сократились на 18%, пишет DW.

Столь значительное падение экспорта вызвано двумя основными причинами. Во-первых, аномально теплой зимой на территории Евросоюза, являющегося для «Газпрома» основным рынком сбыта. Во-вторых, экономическим кризисом в Турции, занимающей пока 2-е место среди крупнейших покупателей российского газа после Германии и перед Италией.

Очень серьезной проблемой для российской компании представляется теплая погода в Европе.

И дело тут не только и даже не столько в нынешней зиме. Она, несомненно, уже серьезно подпортила отчетность «Газпрома» за весь 2019 год. Ведь из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в 1-м квартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе.

В результате к концу марта европейские ПХГ все еще были заполнены примерно на 40%. Следовательно, импортерам во 2-м и 3-м кварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы полностью заполнить хранилища. 

Все это неминуемо скажется на валовых показателях и валютной выручке «Газпрома».  

 
ForUm

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