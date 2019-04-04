Несколько депутатов Киевсовета имеют на своих телефонах «зе!наклейки», сообщает движение Честно.

Так, журналистам удалось сфотографировать члена «Батькивщины» Татьяну Мелихову, которая была на этих выборах доверенным лицом кандидата Юлии Тимошенко.

«Ну и что, что Юлия Владимировна сказала. А это моя личная позиция», - сказала Мелихова, которая попала в ряды депутатов-прогульщиков.

Еще один депутат-прогульщик от «Батькивщины» с аналогичной наклейкой – Сергей Рымаренко.

А член фракции Ваган Товмасян, который из-за прогулов является кандидатом на отзыв, говорит: «Мы против Пороха - так и напиши!»

После публикации журналистам перезвонил депутат Игорь Галайчук и отметил, что он не имеет наклейки с Зеленским, а просто попал на фото в окружении коллег по фракции.

«Я вас очень прошу, или замажьте меня на фото, или уберите, я еще не определился на самом деле. И наклейки ЗеКоманды я на телефоне не имею».