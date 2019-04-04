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Вчера, 3 апреля, через КПВВ «Новотроицкое» восемь грузовиков миссии МККК перевезли 160 тонн продуктов питания на временно оккупированную территорию в качестве гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд с временно оккупированной территории Украины проследовали 8 грузовиков от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлена гуманитарная помощь (продукты питания) весом 160 тонн», - говорится в сообщении.

 

 
ForUm

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