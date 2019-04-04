Вчера, 3 апреля, в Измаиле Одесской области в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки пострадали семеро человек.

Как сообщил представитель в Главном управлении Нацполиции в области, авария произошла на пересечении улиц Кишиневской и Ватутина, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль BMW, передает УНИАН.

В результате автобус перевернулся и по инерции «пролетел» несколько десятков метров. Легковой автомобиль столкнулся с еще одной иномаркой. По предварительным данным, пострадали семеро пассажиров микроавтобуса, следовавшего по маршруту Измаил-Одесса.

По некоторым данным, водитель BMW торопился к месту другого ДТП – оно случилось на пересечении Кишиневской и улицы Осипенко, к которому был причастен его знакомый.

