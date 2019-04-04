также в разделеПроисшествия
На Одесчине в ДТП с маршруткой пострадали 7 человек 15
На Днепропетровщине от угарного газ погибли 4 человека 28
С начала войны на Донбассе от мин погибли 269 человек 11
На Буковине пограничники со стрельбой задержали контрабандистов 24
В школе под Киевом старшеклассник распылил неизвестный газ 16
В Одессе пырнули ножом курсанта, не давшего примерить свою фуражку 41
В Одессе под автомобилем прогремел мощный взрыв 224
Нигерийские пираты захватили украинских моряков 52
На Донбассе погибла известная волонтер и боец Яна Червоная 1794
В Чернобыльской зоне горит отселенный город 201
На Донбассе погибли двое военных, еще двое – ранены 88
На Закарпатье в военном лесничестве произошел масштабный пожар 20
На Одесчине с участием маршрутки произошло смертельное ДТП 18
В Николаеве бешеная собака покусала уже 12 человек, введен карантин 26
Боевики резко увеличили количество обстрелов, ранены 3 военных 25
На Одесчине пьяный водитель сбил двух женщин, одна из них погибла 23
На Харьковщине в результате взрыва газа в доме пострадали 2 человека 22
Умер водитель автоцистерны, которая взорвалась в Кропивницком 40

Вчера, 3 апреля, в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области в результате горения сухостоя пожар перекинулся на хозяйственные постройки и гаражи, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожарные тушили пожар в аппаратах защиты органов дыхания в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы.

Спасатели остановили дальнейшее распространение огня и спасли от сгорания 12 гаражей.Пожар локализован был в 13:11, ликвидирован в 13:28.

Огнем уничтожен мусор на площади 100 кв .м, сухая трава на площади 1500 кв.м, три хозяйственных деревянных здания, а также пять металлических гаражей. Кроме этого, повреждены вещи бытового потребления в одном из гаражей на площади 1 кв.м. и уничтожен металлический гараж на соседней территории.

К ликвидации пожара привлекли 28 спасателей и 6 единиц спецтехники.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги