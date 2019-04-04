Вчера, 3 апреля, в селе Сокольники Пустомытовского района Львовской области в результате горения сухостоя пожар перекинулся на хозяйственные постройки и гаражи, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пожарные тушили пожар в аппаратах защиты органов дыхания в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы.
Спасатели остановили дальнейшее распространение огня и спасли от сгорания 12 гаражей.Пожар локализован был в 13:11, ликвидирован в 13:28.
Огнем уничтожен мусор на площади 100 кв .м, сухая трава на площади 1500 кв.м, три хозяйственных деревянных здания, а также пять металлических гаражей. Кроме этого, повреждены вещи бытового потребления в одном из гаражей на площади 1 кв.м. и уничтожен металлический гараж на соседней территории.
К ликвидации пожара привлекли 28 спасателей и 6 единиц спецтехники.
В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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