также в разделеПолитика
Столтенберг: Украина имеет право выбирать свое собственное будущее 21
Франкфуртер Альгемайне: «Оппозиционная платформа — За жизнь» — единственная сила в Киеве, с которой РФ ведет диалог 24
В ОБСЕ сомневаются в независимости ГПУ из-за поддержки Луценко действующего Президента 40
Геращенко тонко ответила на требования Зе-команды к Порошенко 291
Политический обозреватель: Россия четко обозначила, что готова вести переговоры только с Медведчуком 35
В Москве прокомментировали намерения НАТО «сдерживать РФ» в Черном море 161
«Радикальная» месть: Ляшко «слил» в Facebook телефоны Коломойского и Зеленского 451
Порошенко поручил прогнать через полиграф все руководство «Укроборонпрома» 76
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур 33
Климкин: Украина не изменит внешнеполитический курс с новым президентом 61
Дудкин дал резкий ответ Вилкулу: У Медведчука есть свой собственный кабинет, чтобы написать санкционный список 59
В Житомире член избиркома напал на женщину-полицейского 42
Кремль не будет комментировать выборы в Украине до окончания второго тура 24
В Кремле ответили Зеленскому на слова о компенсациях за Крым и Донбасс 1049
Доходы Тимошенко увеличились, у мужа – новый бизнес 166
В Госдуме готовят заявление о непризнании выборов в Украине 145
Доходы Порошенко в 2018 году выросли почти в 100 раз 656
Зеленский и Порошенко назвали друг друга марионетками 326

Комитет по иностранным делам Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению резолюцию, призывающую обеспечить свободу навигации в Черном море и поддерживающую отмену строительства газопровода «Северный поток-2» сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В документе, соавторами которого стали около семь десятков сенаторов от Демократической и Республиканской партий, законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о бюджете США на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку безопасности нашему государству, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию.

Сенаторы призывают президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

Законодатели также обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Отдельно сенаторы призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В документе подчеркивается, что санкции против РФ, которые являются непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и будут усиливаться, пока российская поведение должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018, осуждающую российские агрессию в Керченском проливе и призывающую к отмене «Северного потока-2» из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Как ранее сообщал ForUm, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
7
Теги