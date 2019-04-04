Комитет по иностранным делам Сената США утвердил и рекомендовал к одобрению резолюцию, призывающую обеспечить свободу навигации в Черном море и поддерживающую отмену строительства газопровода «Северный поток-2» сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В документе, соавторами которого стали около семь десятков сенаторов от Демократической и Республиканской партий, законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о бюджете США на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку безопасности нашему государству, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию.

Сенаторы призывают президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

Законодатели также обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Отдельно сенаторы призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В документе подчеркивается, что санкции против РФ, которые являются непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и будут усиливаться, пока российская поведение должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018, осуждающую российские агрессию в Керченском проливе и призывающую к отмене «Северного потока-2» из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Как ранее сообщал ForUm, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.