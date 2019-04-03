В столовой одной из школ Броваров старшеклассник распылил неизвестное вещество, сообщает полиции Киевской области.

Парень на перемене хотел похвастаться перед группой сверстников предметом самозащиты и распылил неизвестное газообразное вещество.

Чтобы предупредить возможное отравление и проветрить помещение школы, учебный процесс завершился раньше и всех учеников отпустили домой. Из детей никто не пострадал.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции Броварского отдела полиции.

Установлено, что 16-летний парень купил аэрозольный баллончик с неизвестным наполнителем накануне в одном из магазинов.

С несовершеннолетним правонарушителем полицейские провели разъяснительную беседу и составили в отношении него административный протокол за мелкое хулиганство.

Админматериалы по ст. 173 КУоАП будут направлены в суд для принятия законного решения.