2 апреля в Кривом Роге и Владимир-Волынском состоялись встречи представителей Украинской Православной Церкви с наблюдателями специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы епархий, с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в помещении Управления Криворожской епархии встретился митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем. Участники встречи обсудили реалии церковной жизни епархии, также в ходе диалога архиерей ответил на вопросы представителей международной организации.

По благословению митрополита Владимира-Волынского и Ковельского Владимира в помещении епархиального управления состоялась встреча пресс-секретаря, председателя юридического отдела епархии протоиерея Владимира Мацура с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Во время мероприятия обсуждались вопросы религиозной свободы, соблюдения конституционных прав верующих в городах и селах Владимир-Волынской епархии.

Пресс-секретарь рассказал присутствующим наблюдателям о ситуации на территории Владимир-Волынской епархии и заверил, что духовенство и верующие епархии всегда занимают правовую и взвешенную позицию в решении конфликтных ситуаций.

Как сообщалось, 25 марта в помещении Управления Нежинской епархии состоялась встреча архиепископа Нежинского и Прилукского Климента с группой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.