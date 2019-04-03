Подавляющее большинство монастырей и монахов Афона не согласны с крайне политизированной позицией представителей четырех святогорских обителей, обвинивших Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь в попытке распространения на Святой Горе панславизма, зилотизма и этнофилетизма.

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Об этом сообщает портал Pravoslavie.ru.

«Эта позиция не имеет ничего общего со вселенским характером Святой Горы Афон и ее мирным, объединяющим и наднациональным духом», – сказано в сообщении.

«Мнение представителей Великой Лавры, Иверона, Кутлумуша и [Нового] Эсфигмена» было опубликовано 1 марта 2019 года после возникшей на заседании Священного Кинота дискуссии о допустимости принятия в афонских монастырях раскольников из «Православной церкви Украины».

Как сообщает Tsargrad.tv, в ходе обсуждения Пантелеимонов монастырь выступил категорически против таких визитов. Великая Лавра, монастыри Иверон, Кутлумуш и Новый Эсфигмен озвучили противоположные мнения. В итоге, Священный Кинот предоставил право обителям самим решать – пускать в свои храмы представителей ПЦУ или нет. На следующий день особое мнение четырех монастырей было обнародовано на сайте Romfea.gr.

4 марта 2019 года данная публикация обсуждалась на заседании Священного Кинота Святой Горы Афон. Высказанное в статье мнение вызвало недовольство остальных монастырей.

«В представленной позиции большинства афонских монастырей, выраженной на заседании Священного Кинота, подчеркивается, что в мнении четырех монастырей, опубликованном на прошлой неделе, содержится множество политических толкований и произвольных обвинений в отношении афонского монастыря Святого Пантелеимона», – сказано в сообщении Pravoslavie.ru.

В ходе дискуссии некоторые обители выступили против публикаций по таким темам в СМИ, и главным образом, ‒ против такого способа утечки информации, «касающейся исключительно внутренних дел Священного Кинота, причем относительно вопросов, требующих соблюдения тонкого баланса».

«Итак, на собрании Священного Кинота 4 марта 2019 года некоторые монастыри выразили сожаление как по поводу информации, которая становится широко известной, так и по поводу самого мнения, выраженного четырьмя монастырями, содержащего множество необоснованных обвинений в отношении русских, которые не разделяются всеми отцами-святогорцами, а также не способствуют единству», – сказано в сообщении.

Публикация особого мнения представителей Великой Лавры, Иверона, Кутлумуша и Нового Эсфигмена, отметили участники заседания, не способствует претворению в жизнь решения Священного Кинота сохранять монашескую и умеренную позицию по украинскому вопросу и избегать любого манипулирования собой в политических целях, абсолютно чуждых духовной природе Святой Горы.