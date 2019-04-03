В Киево-Печерской лавре 3 апреля открылся первый в этом году Синод Украинской Православной Церкви.
Фото: УПЦ
Перед началом заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви в храме в честь святителя Николая Чудотворца в резиденции Предстоятеля УПЦ на территории Киево-Печерской лавры митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Литургию Преждеосвященных Даров. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.
За богослужением молился Блаженнейший Митрополит Онуфрий, члены Священного Синода, а также представители епископата Украинской Православной Церкви.
После Литургии Преждеосвященных Даров был совершен чин поклонения Кресту.
Сегодня состоится первое в 2019 году заседание Священного Синода УПЦ, во время которого будут рассмотрены текущие вопросы жизни Церкви.
Предварительное заседание Синода УПЦ состоялось 17 декабря 2018.
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