Семья священника Николая Сливы из села Кутров Гороховского района Волынской области, которую сторонники новой Православной Церкви Украины изгнали из дома, благополучно переехала на новое место жительства.

Фото: УПЦ

Как сообщает БФ «Фавор», на просьбу о помощи священнику УПЦ откликнулись люди из разных стран мира: «Приходили денежные переводы из Европы, США и даже из Новой Зеландии – это не говоря про Украину!».

Как сообщалось, в конце февраля семье священника Украинской Православной Церкви, община которого перешла в ПЦУ, был поставлен ультиматум в течение недели съехать из церковного дома. Не имея средств на переезд, иерей Николай Слива обратился за помощью в БФ «Фавор». На сайте фонда появилось соответствующее сообщение, которое в короткие сроки распространилось по православным СМИ и социальным сетям.

Перечисленных денег оказалось намного больше, чем требовалось для скорого переезда в новый дом и обустройства быта молодой семьи с двумя годовалыми детьми.

Избыток пожертвований иерей Николай Слива решил передать тем священникам и приходам на Волыни, которые, оставшись без храмов, находятся в бедственном положении.