Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обнародовал электронную декларацию о доходах за 2018 год. Данные содержатся в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Укринформ.

Согласно документу, заработная плата Турчинова, полученная по основному месту работы в 2018 году, составляет 710 тыс. 709 гривен. Проценты от средств, размещенных на банковских счетах, составили 1 млн 343 тыс. 998 грн.

Супруга руководителя Совбеза Анна Турчинова в 2018 году заработала в Национальном педуниверситете имени М.П.Драгоманова 336 тыс. 33 грн.

В общей собственности супругов есть квартира в Киеве площадью 381,80 кв. м, два машиноместа общей площадью 37,8 кв. м и машина Toyota Prado 2018 года выпуска. Семья также арендует в Белогородке под Киевом часть жилого дома площадью 82,6 кв.м.

Секретарь СНБО имеет авторские права на 20 нематериальных объекта, среди которых литературные произведения, монографии, знаки для товаров и услуг. Турчинов также задекларировал 27 старинных книг, 12 картин, часы и 2 подсвечника.

Как отмечается в декларации, в совместной собственности супругов Турчиновых есть средства на счетах Ощадбанка. В частности, Александр Турчинов зарегистрировал 247 тыс. 515 гривен, 1 млн 2 тыс. 483 долларов США и 9983 евро. Супруга имеет на счетах 2 евро и 6713 грн. Кроме того, секретарь СНБО задекларировал 700 тысяч долларов США и 3 тысячи евро наличных средств.

Ценных бумаг у супругов Турчиновых нет, корпоративными правами не обладает.