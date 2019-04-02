По данным ООН, численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, к 2050 году она достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек, сообщает пресс-служба ООН.

«Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды», - подчеркнула первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед.

Она отметила, что об этих проблемах речь шла еще на Каирской конференции и уже тогда, 25 лет назад, ее участники говорили о необходимости перейти на устойчивое развитие.

В докладе Генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение Комиссии, отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией. Уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений на женщину. По прогнозам, в 2050 году более 70 процентов населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.

Что касается людей в возрасте 65 лет и старше, то их доля в общей численности населения растет. Сейчас их 19 процентов в Европе и 16 процентов в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28 процентов и 23 процентов, соответственно. Ожидается, что за этот период доля пожилых людей в Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне также увеличится — с нынешних 8 процентов до 18 процентов. В Африке, где на сегодня самое молодое население, к 2050 году доля пожилых людей составит 9 процентов. При этом уже сегодня почти половина пожилых людей в мире не получают пенсию.

Сейчас примерно 56 процентов мирового населения живет в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60 процентов населения стран мира, а к 2050 году - примерно 68 процентов.

Первый заместитель Генерального секретаря ООН подчеркнула, что правительства всех стран мира должны учитывать в своих планах развития все вопросы, связанные с тенденциями рождаемости, смертности и миграции, которые будут влиять на численность и возрастную структуру будущего населения, а значит способствовать или препятствовать достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

Комиссия по народонаселению и развитию была создана в 1946 году. Она является вспомогательным органом Экономического и Социального Совета ООН и состоит из 47 государств - членов Организации. 51-я сессия Комиссии завершит свою работу 5 апреля.