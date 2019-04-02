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В колонном зале Киевской городской государственной администрации 29 марта исполняющий обязанности Главы Киевской городской госадминистрации Поворозник М.Ю. наградил главу отдела Бориспольской епархии УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями протоиерея Владимира Гонтаря знаком отличия Президента Украины «За гуманитарное участие в антитеррористической операции». 

Фото: УПЦ

Протоиерей Владимир Гонтарь награжден за волонтерство и духовную поддержку на территории зоны боевых действий. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии.

Знак отличие Президента Украины «За участие в антитеррористической операции» основан Указом Президента Украины Петра Порошенко 17 февраля 2016 с целью отличия защитников Украины. В 2017 знаком отличия Президента был награжден священник Черкасской епархии УПЦ протоиерей Евгений Буркацкий, а в 2018 – первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик и руководитель сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий синодального военного отдела УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко.
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