В закарпатской области на территории Ужгородского военного лесничества сгорело 35 гектаров сухой травы, кустарников и лесной подстилки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

1 апреля в 17:05 к спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы, кустарников и лесной подстилки на территории Ужгородского военного лесничества, в районе с. Цыгановцы Ужгородского района. На время получения сообщения площадь пожара составляла около 5 га. Уже через короткий срок из-за усиления ветра его площадь увеличилась до 35 га.

Для ликвидации пожара на помощь работникам Ужгородского военного лесничества к месту были направлены пожарных 14-й, 15-й и 16-й государственные пожарно-спасательные части и спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГосЧС в области.

Всего к тушению были привлечены 9 единиц техники и 50 человек личного состава.

В 19:12 пожар на площади 35 га удалось локализовать, его ликвидация продолжалась до 11:05 2 апреля.

Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются.