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Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-марте 2019 года увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные оператора газотранспортной системы - госкомпанию «Укртрансгаз».

В частности, за март транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,2 миллиарда кубометров, что на 10,9% меньше, чем за март прошлого года.


 
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