С 27 по 31 мая года в пгт Лазурное Херсонской области состоится XVI конференция глав и сотрудников молодежных отделов и организаций Украинской Православной Церкви, сообщает.

Фото: УПЦ

Как сообщает сайт Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, в программе запланированы выступления спикеров, презентации епархиальных молодежных проектов, награждение представителей и отделов наиболее активных епархий УПЦ.

Форум «молодежек» пройдет под эгидой Синодального молодежного отдела и по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Подробная программа конференции будет опубликована позже.