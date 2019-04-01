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С 27 по 31 мая года в пгт Лазурное Херсонской области состоится XVI конференция глав и сотрудников молодежных отделов и организаций Украинской Православной Церкви, сообщает.

Фото: УПЦ

Как сообщает сайт Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, в программе запланированы выступления спикеров, презентации епархиальных молодежных проектов, награждение представителей и отделов наиболее активных епархий УПЦ.
Форум «молодежек» пройдет под эгидой Синодального молодежного отдела и по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Подробная программа конференции будет опубликована позже.
ForUm

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