С 27 по 31 мая года в пгт Лазурное Херсонской области состоится XVI конференция глав и сотрудников молодежных отделов и организаций Украинской Православной Церкви, сообщает.
Фото: УПЦ
Как сообщает сайт Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, в программе запланированы выступления спикеров, презентации епархиальных молодежных проектов, награждение представителей и отделов наиболее активных епархий УПЦ.
Форум «молодежек» пройдет под эгидой Синодального молодежного отдела и по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
Подробная программа конференции будет опубликована позже.
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