Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение дела по существу по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету Министров, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о национализации «Приватбанка». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на предоставленное время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля.

Как известно, после судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу.

Напомним, среди ряда исковых требований истец, в частности, просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении ОАО «Коммерческий банк «Приватбанк» к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирование полномочий временного администратора соответствующего банка.

21 декабря 2016 года «ПриватБанк» перешел в государственную собственность.