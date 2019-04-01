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Неизвестные избили двух спасателей, которые тушили сухую траву.

Как сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин, ЧП произошло на Черниговщине 31 марта.

Спасатели приехали на вызов, чтобы потушить сухую траву возле села Серединка. В тот момент на водителя спецмашины и командира отделения Олышивского подразделения напали неизвестные люди и избили. 

«Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи с. Серединка Черниговской области двое наших пожарных были цинично избиты какими-то отбросами. Я не могу иначе назвать существо, смеющее применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день. Посмотрите на эти фото. Именно так сейчас выглядит большинство украинских сел. И мы еще даже не приблизились к пожароопасному периоду. Я шокирован тем, что теперь не только с равнодушием граждан и огнем нам приходится бороться, но и с открытой агрессией», - написал он в Facebook.

По словам Чечеткина, спасатели получили травмы различной степени тяжести и каретой экстренной медицинской помощи были доставлены в больницу.

 

Полиция проводит следственные действия.
ForUm

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