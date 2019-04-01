У здания Центральной избирательной комиссии в Киеве корреспондента телеканала Дождь Владимира Роменского атаковали во время прямого эфира, когда он попытался взять интервью у националистов.

Видео опубликовано на странице телеканала в Facebook.

Во время прямого эфира несколько человек в форме защитного цвета потребовали от российского журналиста покинуть территорию Украины. Нападавший хватал корреспондента за микрофон, нецензурно выражался, называл «москалем», «собакой» и требовал «валить отсюда».

В результате российский журналист вынужден был прервать репортаж, после чего его отключили от эфира.