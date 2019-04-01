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Штаб кандидата в Президенты Юлии Тимошенко получил фотокопии первых протоколов с избирательных участков, в частности, Киевской области. И согласно их данным, Тимошенко операжет действующего президента Порошенка. Об этот на брифинге в 22.00 заявил народный депутат Сергей Власенко, передает УНН.

«Ми получили первые протоколы и первые данные непосредственно с избирательных участков.

У меня в руках фотокопия с избирательного участка № 320/686, это избирательный округ 91, Киевская область.
Это не экзитпол, это реальные данные. Первая тройка выглядит следующим образом: Владимир Зеленский — 25%, Петро Порошенко 19,1% Тимошенко 22,38%.

Мы начинаем получать с разных участков и регионов данные после подсчета реальных голосов», — сказал он.

Власенко также обратил вниманиена тот факт, что состоянием на 22.10 по киевскому времени ЦИК не опубликовал оконсательных данных касательно явки избирателей.

«Прошло два час и десят минут. Но данных нет, и это вызывает беспокойсов», — сказал он, потребовав от ЦИК, «срочно предоставить данные по явке на всех 190 округах».
ForUm

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