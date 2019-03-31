также в разделеВыборы
На выборах проголосовали более 17 миллионов украинцев 18
Власенко: Согласно первым реальным протоколам, Тимошенко опережает Порошенко 36
Явка избирателей составила 63,49% 24
ЦИК: Выборы президента состоялись 29
Обнародованы окончательные данные Национального экзит-пола 102
ЦИК начала обнародовать результаты выборов 244
Соцсети возмущены: Азаров призвал голосовать за Зеленского 56
Нарушения на выборах: Омбудсмен получила более 700 обращений 9
Известный сторонник «русского мира» отличился на выборах в Днипре 34
В соцсетях с восторгом восприняли призыв Джамалы не голосовать за Зеленского 147
Президент: Выявленные нарушения не повлияют на результат выборов 14
Похоже на подкуп: Полиция заинтересовались получателями «матпомощи» 12
Полиция открыла 31 дело в связи с нарушениями во время выборов 9
Закарпатские венгры пожаловались на украиноязычные бюллетени 24
Полиция зафиксировала попытку выноса с участка бюллетеней представителями Тимошенко 30
Российских пропагандистов не пустили на участок в Минске 18
Национальный экзит-пол: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8% 107
Зеленский отреагировал на результаты exit poll 71

Члены участковой избирательной комиссии 417, находящейся по адресу Алма Атинская, 8 в Киеве, представляющие технических кандидатов Юлии Тимошенко, были пойманы на попытке фальсификации выборов. Об этом свидетельствует видео, снятое на участке неравнодушными гражданами, сообщает Golos.ua.

В частности, на видео зафиксирован факт исчезновения нескольких подписей избирателей из списка, согласно которому после сверки документов выдаются бюллетени. При заполнении отчетности были использованы исчезающие чернила – очевидно с целью в последующем, при несовпадении количества выданных и зарегистрированных бюллетеней, признать выборы на участке недействительными.

При этом представители технических кандидатов Юлии Тимошенко в комиссии, в частности, Шевцова Елена Валентиновна (от кандидата Сергея Носенко) и Шитенко Оксана Николаевна (от кандидата Виктора Бондаря), всячески старались помешать съемке и отказывались пояснить происшествие.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о подготовке штабом Юлии Тимошенко массовых подкупов и фальсификаций. Главными фигурантами организации фальсификаций назывались глава киевского избирательного штаба «Батькивщины» Влада Молчанова и ее соратница Алла Шлапак. При этом правоохранительные органы отказывались реагировать на высветленные в прессе факты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги