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Полиция зафиксировала попытку выноса с избирательного участка №213 в Киеве бюллетеней представителем кандидата Юлии Тимошенко. Об этом стало известно из сообщения наблюдателей на президентских выборах, а также предоставленных ими фото и опубликованных видео.

Зафиксировали нарушение на округе №213, который находится в Деснянском районе Киева. Как сообщают наблюдатели, мужчина пытался вынести за территорию участка бюллетень.

«Человек в состоянии алкогольного опьянения намеревался выйти за пределы участка с бюллетенем. Он был задержан нами. Вызвали полицию, составлен протокол по статье 178 Уголовного кодекса, по которой предусмотрен штраф. Но мужчина по-прежнему утверждает, что хочет выйти, покурить и принять решение», – сообщили наблюдатели.

В ожидании полиции представители комиссии составили акт о попытке выноса бюллетеня из участка.

В свою очередь, прибывшая полиция составила протокол на нарушителя – Буткевича Ростислава Александровича.

Отметим, что сразу же на участок приехало доверенное лицо кандидата Юлии Тимошенко по округу №213. Мужчина попытался «полюбовно» решить конфликт и договориться замять дело с задержанным. Этот момент активисты зафиксировали на видео.
ForUm

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