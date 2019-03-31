Вечером в субботу, 30 марта, в Суворовском районе Одессы произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали погиб один и пострадали двое нацгвардейцев и трое гражданских. При этом травмированных бойцов бил некий мужчина, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

На пересечении улицы Кишиневской с проспектом Добровольского столкнулись автомобили Opel Omega на еврономерах и Mercedes. При этом Opel отбросило на пешеходную часть улицы, где находились трое бойцов Нацгвардии. Один из них погиб.

«После страшного удара трое гвардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую — и тут — эта мразина в синей куртке — он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов по лежащим, пока его не оттолкнула женщина… Он сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и скорая. Мы искали его всю ночь и полдня — он прятался, — но сейчас мы его нашли!.. Ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит… Некий Путилин», — написал он в Facebook.

Задержанному предъявили обвинения по ст. 345 ч.2 (с наказанием лишения свободы до 5 лет).