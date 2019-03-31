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Погода в Украине завтра, 1 апреля, будет теплой, ожидается до 20 градусов тепла в некоторых областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 1 апреля в Украине без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м / с.

Температура ночью до +6 градусов, днем до +14. В южной части и восточных областях до +20; в Карпатах на протяжении суток около 0 градусов.

Напомним, в воскресенье, 31 марта 2019, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность. 

По словам синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в воскресенье, 31 марта, будет ясной, теплой и солнечной. Осадки также не прогнозируются.
ForUm

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