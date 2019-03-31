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На одном из избирательных участков в Белой Церкви официальный наблюдатель сорвал пломбу с урны для голосования, сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Соответствующее сообщение поступило в полицию от полицейского, который нес охрану общественного порядка во время голосования.

Установлено, 55-летний местный житель сорвал пломбу с урны для голосования, объясняя свои действия тем, что изъявил желание проверить пломбу на прочность.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сейчас следователи документируют правонарушения и впоследствии окажут соответствующую правовую оценку.
ForUm

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