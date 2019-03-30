По всему миру сегодня, 30 марта, состоится акция «Час Земли», которая призывает людей выключить свет и электрические устройства на один час, если они не слишком нужны в этот момент, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.

Акция «Час Земли» введена для того, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам Планеты. Начинается акция в 20:30 часов и продлится до 21:30. Именно в этот период многих людей призывают сэкономить свет хотя бы на 60 минут.

Акция была создана Всемирным фондом природы WWF более десяти лет назад. В рамках Международного часа Земли фонд призывает всех неравнодушных землян отключить свет на один час, проявив таким образом неравнодушие к экологическим проблемам.

Самой масштабной акцией за всю историю существования стал 2010 год, когда в акции приняли участие около миллиарда человек по всему миру из 120 стран, а из них около миллиона были украинцы.

Украина присоединилась к всемирной кампании в 2009 году, в том году к «Часу Земли» присоединились 16 городов и городков. В 2018 году уже более 75 городов нашей страны вместе со столицей присоединились к мировому сообществу, выключив свет на известных сооружениях и призвав жителей к активным действиям за будущее Земли.

Напомним, в субботу, 30 марта, в рамках всемирного «Часа Земли» в Киеве отключат декоративное освещение ряда архитектурных памятников.