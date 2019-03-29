В субботу, 30 марта, в рамках всемирного «Часа Земли» в Киеве отключат декоративное освещение ряда архитектурных памятников.

Пресс-служба КП «Киевгорсвет» сообщила, что выключат, в частности, архитектурно-декоративное освещение музея Великой Отечественной Войны и монумента Родина-Мать; колокольни Михайловского монастыря; Успенского собора и колокольни Киево-Печерской лавры; Софийского собора с площади и колокольни; здания Министерства иностранных дел; Монумента Независимости; флагштока на Майдане Незалежности; Пешеходного моста через р. Днепр и другие.

Киевлян призвали присоединиться к акции.

Напомним, 30 марта в 20:30 (по местному времени) Украина (Киев) вместе со всем миром будет отмечать самое масштабное природоохранное событие, внедренное Всемирным фондом природы WWF в Украине - Час Земли.

В поддержку всемирной кампании в тысячах городов и городков планеты символически отключат лишнее освещение зданий и памятников, люди и организации будут проводить различные флешмобы, концерты и образовательные мероприятия.