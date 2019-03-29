Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уже не владеет долей в российском кинобизнесе. Он лишился ее в пользу Андрея Яковлева – автора «Студии Квартал-95». Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях».

Согласно данным из реестра юридических лиц Кипра, в компании Green Family LTD, которая владеет кинобизнесом «кварталовцев» в России, изменились учредители.

Зеленский, который был соучредителем компании вместе со своими партнерами по «Кварталу 95» (Андреем Яковлевым, Сергеем и Борисом Шефирами), а также соратником Игоря Коломойского Тимуром Миндичем (через компанию Appex International LTD), вышел из бизнеса.

Миндич – соратник Коломойского, он имеет долю в приближенных медиаструктурах.

Сейчас доли в Green Family LTD распределены так: Андрей Яковлев – 400 евро, Борис Шефир – 300 евро, Сергей Шефир – 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича - 1000 евро.

Однако еще в начале года доли распределялись иначе: Андрей Яковлев – 100 евро, Борис Шефир – 300 евро, Сергей Шефир – 300 евро, Владимир Зеленский – 300 евро, Appex International LTD Тимура Миндича – 1000 евро.

Green Family LTD – основательница российских компаний «Грин Филмс», «Вайсберг пикчерс» и «Платинумфильм». Они продолжают работать в Москве.

Таким образом, заключают журналисты, «кварталовцы» не прекратили вести бизнес в России, однако делают это без своего лидера - Владимира Зеленского. В интервью Дмитрию Гордону он заявлял, что производство кино и телесериалов его команда прекратила еще в 2014 году.