В марте вышел первый в 2019 году номер журнала для духовенства Украинской Православной Церкви «Пастырь и паства».

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, открывает номер интервью с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. В нем Предстоятель отвечает на злободневные вопросы: почему Украинская Православная Церковь не хочет признавать УПЦ КП и УАПЦ, каковы перспективы объединения новосозданной ПЦУ и греко-католиков, что делать священнику, община которого голосует за переход в ПЦУ.

В интервью с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем) обсуждается тема поддержки духовенства, которое испытывает давление властей и радикально настроенных граждан в вопросе перехода в ПЦУ. Владыка объясняет, каков статус священников УПЦ перешедших в ПЦУ и благодатности, совершаемых ими таинств.

Отношение Церкви к войне раскрывается в цитатах святителя Николая Сербского.

В статье «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил дать вам Царство…» протоиерей Иоанн Омельчук используя опыт своего прихода, рассказывает, как можно в условиях открытой вражды и обмана создать крепкую общину, способную противостоять любому давлению и нападкам.

Что сегодня миряне ждут от священника? Как нынешние события могут изменить модель этих отношений? Какие обоюдные ошибки были допущены за годы независимости в Украине и как их можно сегодня исправить? — эти и другие вопросы поднимает известный миссионер и катехизатор Сергей Комаров.

В статье «О переводе богослужения с «непонятного» языка на понятный» проректор Одесской духовной семинарии притоиерей Андрей Николаиди рассуждает о проблеме доступности богослужения для понимания прихожан и приведет ли перевод богослужения на понятный язык к решению этой проблемы.

Протоиерей Сергий Ющик анализирует соотношение истинного смысла Православия с традициями и обрядами, существующими в Церкви.

Есть ли промысел Божий об автокефалии в Украине? Что об этом говорили старцы XX века? О глубинном смысле происходящих в Украине событий рассуждает протоиерей Максим Златолинский в статье «О смысле последних событий».

Юридические советы о том, как избежать захвата храма, с образцами документов, дает глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Журнал выходит по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и является официальным печатным изданием Украинской Православной Церкви адресованным духовенству.