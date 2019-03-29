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Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску Украинской Православной Церкви о признании противоправным решения Минкульта, обязывающего ее указывать в своем названии принадлежность к РПЦ.

Фото: УНИАН

Производство открыто в деле по иску Киевской Митрополии УПЦ к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

УПЦ просит признать противоправными действия Минкульта по размещению на его официальном сайте и в издании «Урядовий кур'єр» – официальном издании центральных органов исполнительной власти – перечня религиозных организаций, подпадающих под нормы ч. 7 и ч. 8 ст. 12 закона «О свободе совести и религиозных организациях», которым необходимо внести соответствующие изменения в свой устав и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря этот закон подписал Президент Украины Петр Порошенко. 
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