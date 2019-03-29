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Украинская Православная Церковь будет себя защищать юридически, защищая не просто «корпорацию, место работы», а «защищая Христа», истину.

Фото: митрополит Антоний

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в Киево-Печерской лавре во время собрания благочинных трех епархий Киевской области, сообщает Центр информации УПЦ.

«Надеемся на Бога, надеемся на изменения. Мы входим в отрезок жизни Церкви, когда должны научиться за себя постоять. Это касается, прежде всего, юридических норм. И если мы здесь не получим праведного решения, мы будем идти дальше – в Европейский суд. Там немножко по-другому на это смотрят», - сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ отметил, что священники не должны молчать, нужно защищать Церковь.

«Даже если ничего не изменится после выборов, безгранично слепой борьбы с нашей Церковью не будет.

Надеемся, уповаем и молимся, чтобы Господь помог все преодолеть, но мы должны научиться не молчать, защищаться. Господь нам, в наше время, в начале двадцать первого века, доверил, а не просто попустил, быть защитниками православной веры. Это понимают очень многие в Поместных Церквах. Некоторое даже, когда мы приезжаем, говорят: «Вы апостолы единства церковного».

Мы понимаем, что должны сейчас защитить истину. На лжи нельзя строить ни малое доброе дело, ни тем более, какую-то добрую перспективу», - сказал он.
ForUm

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