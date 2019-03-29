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Социальный проект «Друзья на улице», который существует по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия, продолжает свою деятельность на территории строящегося Кафедрального собора Украинской Православной Церкви. 

Фото: УПЦ

27 марта на территории строящегося Кафедрального собора рядом с часовней святого Ярослава Мудрого община собора совместно с благотворителями организовали выдачу продуктовых наборов для пожилых и малоимущих людей. Об этом сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.
Каждый желающий получил обед, который включал в себя гречневую кашу с грибами, салат из квашеной капусты, бутерброды, пирожки и яблоки.
 
«Церковь в наше время не может быть в стороне от материальных проблем соотечественников, поэтому по мере своих возможностей участвует в социальных и благотворительных проектах, иногда совместно со светскими организациями и фондами. Раздача еды требует материальных средств и усилий, и любая помощь в виде пожертвований будет ценной и значимой», - рассказали организаторы благотворительной акции.
 
Как сообщается, киевляне регулярно участвуют в благотворительных акциях, и комплекс Кафедрального собора служит открытой площадкой для всех неравнодушных людей столицы. 
ForUm

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